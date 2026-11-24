NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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24.11.2026 20:03:27
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone
Der NASDAQ 100 verzeichnet aktuell Verluste.
Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 2.07 Prozent auf 26’193.51 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.67 Prozent leichter bei 26’298.14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26’746.10 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 26’433.60 Punkte, das Tagestief hingegen 25’935.47 Zähler.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’957.53 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 29’023.18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’873.85 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.92 Prozent nach oben. Bei 31’361.37 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Moderna (+ 6.88 Prozent auf 226.68 USD), Take Two (+ 6.57 Prozent auf 223.12 USD), Axon Enterprise (+ 5.73 Prozent auf 325.24 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 5.28 Prozent auf 164.22 USD) und Amgen (+ 4.98 Prozent auf 471.41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Analog Devices (-16.64 Prozent auf 315.71 USD), CoreWeave (-12.02 Prozent auf 42.52 USD), Astera Labs (-11.81 Prozent auf 195.88 USD), Nebius (-10.90 Prozent auf 87.14 USD) und Sandisk (-10.76 Prozent auf 78.28 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43’166’797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.566 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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