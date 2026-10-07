Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt

Am Mittwoch gibt der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0.39 Prozent auf 31’102.80 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.796 Prozent auf 30’976.25 Punkte an der Kurstafel, nach 31’224.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 31’126.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30’904.46 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.941 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 29’544.16 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 29’173.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24’840.23 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 23.39 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Sandisk (+ 3.04 Prozent auf 1’710.99 USD), Amgen (+ 2.86 Prozent auf 414.12 USD), Gilead Sciences (+ 2.52) Prozent auf 147.86 USD), Micron Technology (+ 2.48 Prozent auf 1’071.46 USD) und Intuitive Surgical (+ 2.02 Prozent auf 412.94 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-5.79 Prozent auf 235.41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.59 Prozent auf 155.35 USD), Rocket Lab (-5.36 Prozent auf 71.04 USD), Teradyne (-5.34 Prozent auf 407.35 USD) und Microchip Technology (-5.29 Prozent auf 76.97 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 6’660’055 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.128 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch