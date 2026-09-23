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NASDAQ 100 aktuell 23.09.2026 16:01:55

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten

NASDAQ 100-Handel am Mittwochmorgen.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.54 Prozent tiefer bei 30’565.61 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.085 Prozent tiefer bei 30’706.23 Punkten, nach 30’732.40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 30’706.23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’545.58 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 2.07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 29’308.86 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 29’347.27 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 23.09.2025, mit 24’580.17 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.26 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’770.63 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palantir (+ 3.55 Prozent auf 191.56 USD), Cadence Design Systems (+ 2.62 Prozent auf 310.90 USD), Microsoft (+ 1.83 Prozent auf 507.13 USD), Thomson Reuters (+ 1.70 Prozent auf 97.29 USD) und Synopsys (+ 1.68 Prozent auf 416.11 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil AppLovin (-5.47 Prozent auf 310.76 USD), Paychex (-5.32 Prozent auf 108.44 USD), Booking (-4.32 Prozent auf 157.13 USD), Airbnb (-3.57 Prozent auf 156.04 USD) und Teradyne (-2.66 Prozent auf 388.09 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’268’265 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.796 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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