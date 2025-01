Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus

Am Donnerstag beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 20’975.62 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.513 Prozent auf 21’120.05 Punkte an der Kurstafel, nach 21’012.17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 21’236.59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’800.50 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 1.01 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.12.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21’164.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 19’802.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 16’543.94 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 8.44 Prozent auf 242.60 USD), Arm (+ 3.92 Prozent auf 128.20 USD), Enphase Energy (+ 3.90 Prozent auf 71.36 USD), MercadoLibre (+ 3.80 Prozent auf 1’765.00 USD) und Micron Technology (+ 3.77 Prozent auf 87.33 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Tesla (-6.08 Prozent auf 379.28 USD), Lululemon Athletica (-2.64 Prozent auf 372.31 USD), Apple (-2.62 Prozent auf 243.85 USD), Workday A (-2.40 Prozent auf 251.84 USD) und ON Semiconductor (-2.13 Prozent auf 61.71 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44’511’365 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.654 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

