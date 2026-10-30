Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger treten letztendlich den Rückzug an

Zum Handelsschluss sank der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 3.46 Prozent auf 28’384.85 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 2.71 Prozent auf 28’604.92 Punkte an der Kurstafel, nach 29’402.51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 28’713.45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’093.25 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 2.29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30’408.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 28’106.35 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25’734.81 Punkte.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12.61 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 13.33 Prozent auf 927.89 USD), T-Mobile US (+ 6.21 Prozent auf 156.44 USD), Comcast (+ 4.27 Prozent auf 23.22 USD), Mondelez (+ 3.85 Prozent auf 64.94 USD) und Roper Technolgies (+ 3.77 Prozent auf 466.60 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-28.58 Prozent auf 65.76 USD), Sandisk (-13.47 Prozent auf 1’150.89 USD), Datadog A (-11.50 Prozent auf 235.27 USD), QUALCOMM (-11.12 Prozent auf 164.79 USD) und Astera Labs (-10.93 Prozent auf 258.70 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 109’798’667 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.604 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.60 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch