Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1.25 Prozent leichter bei 38’398.46 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13.109 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.257 Prozent auf 38’983.66 Punkte an der Kurstafel, nach 38’883.67 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’662.28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 38’304.66 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 1.33 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Wert von 38’722.69 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 37’695.73 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.04.2023, bei 33’586.52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1.81 Prozent. Bei 39’889.05 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 0.88 Prozent auf 60.32 USD), Chevron (-0.07 Prozent auf 161.89 USD), Travelers (-0.08) Prozent auf 223.67 USD), Procter Gamble (-0.17 Prozent auf 156.40 USD) und Amazon (-0.32 Prozent auf 185.07 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Home Depot (-3.15 Prozent auf 350.03 USD), Intel (-3.05 Prozent auf 37.16 USD), Boeing (-2.99 Prozent auf 172.79 USD), Goldman Sachs (-2.61 Prozent auf 399.97 USD) und Nike (-2.30 Prozent auf 88.91 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’420’603 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 2.906 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.59 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

