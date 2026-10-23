Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt am Freitagmittag

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.90 Prozent leichter bei 52’391.33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26.283 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.151 Prozent tiefer bei 52’788.41 Punkten in den Handel, nach 52’867.98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 52’696.70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52’055.10 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.794 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’511.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, stand der Dow Jones bei 51’711.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, stand der Dow Jones bei 46’734.61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.29 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2.92 Prozent auf 233.31 USD), Cisco (+ 1.50 Prozent auf 106.46 USD), Microsoft (+ 0.76 Prozent auf 525.03 USD), IBM (+ 0.56 Prozent auf 253.53 USD) und Honeywell Technologies (+ 0.06 Prozent auf 218.44 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil American Express (-3.83 Prozent auf 312.72 USD), Caterpillar (-2.60 Prozent auf 685.77 USD), Procter Gamble (-2.58 Prozent auf 161.31 USD), Coca-Cola (-2.03 Prozent auf 93.40 USD) und Sherwin-Williams (-1.96 Prozent auf 338.87 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’175’717 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.771 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11.13 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch