Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt am Donnerstagmittag

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.59 Prozent schwächer bei 52’073.17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.711 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.625 Prozent auf 52’707.90 Punkte an der Kurstafel, nach 52’380.66 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’291.85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 52’006.96 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1.95 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, stand der Dow Jones bei 53’975.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 49’918.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 45’490.92 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7.63 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 2.41 Prozent auf 322.93 USD), Coca-Cola (+ 0.87 Prozent auf 88.32 USD), Walt Disney (+ 0.68 Prozent auf 104.89 USD), Salesforce (+ 0.36 Prozent auf 245.05 USD) und Boeing (+ 0.31 Prozent auf 207.07 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2.23 Prozent auf 218.68 USD), Amgen (-1.99 Prozent auf 383.48 USD), Merck (-1.83 Prozent auf 144.83 USD), Sherwin-Williams (-1.57 Prozent auf 315.62 USD) und 3M (-1.37 Prozent auf 162.15 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8’525’453 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.674 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10.77 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch