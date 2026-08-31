Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Montagnachmittag ab

Um 20:01 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.59 Prozent auf 53’245.42 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25.024 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.097 Prozent höher bei 53’611.94 Punkten in den Montagshandel, nach 53’559.99 Punkten am Vortag.

Bei 53’462.60 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 53’123.62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 52’485.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51’032.46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Dow Jones auf 45’544.88 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.05 Prozent zu. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 1.73 Prozent auf 260.42 USD), Chevron (+ 1.72 Prozent auf 205.34 USD), Walmart (+ 1.39 Prozent auf 104.52 USD), Procter Gamble (+ 0.97 Prozent auf 145.18 USD) und NVIDIA (+ 0.94 Prozent auf 219.59 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-2.30 Prozent auf 335.00 USD), Amazon (-2.03 Prozent auf 261.01 USD), Sherwin-Williams (-1.84 Prozent auf 338.51 USD), Honeywell Technologies (-1.84 Prozent auf 213.44 USD) und Apple (-1.67 Prozent auf 314.36 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10’873’715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.525 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie hat mit 10.86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch