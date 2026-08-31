Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’223 -0.6%  DAX 26’258 -1.2%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’420 -1.0%  Gold 4’430 -0.6%  Bitcoin 63’908 2.0%  Dollar 0.8082 -0.2%  Öl 90.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mercedes-Benz-Aktie etwas höher: Konzern pumpt bis zu eine Milliarde in eigene Aktien
Bayer-Aktie steigt: Kerendia überzeugt bei Behandlung hypertensiver Nephropathie
Allianz-Aktie in Rot: Konzern prüft laut Bericht Übernahme von Pannenhelfer AA
UBS-Aktie: Ständeratskommission setzt bei Eigenkapitalregeln auf Kompromisslösung
Aktien von Amazon, Microsoft, Alphabet & Co. im Blick: Trump attackiert Rechenzentren-Gegner: Wollen 'arm' sein
Suche...
ETF Sparplan

Nike Aktie 957150 / US6541061031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 31.08.2026 20:03:21

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Montagnachmittag ab

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Montagnachmittag ab

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Nike
31.65 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.59 Prozent auf 53’245.42 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25.024 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.097 Prozent höher bei 53’611.94 Punkten in den Montagshandel, nach 53’559.99 Punkten am Vortag.

Bei 53’462.60 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 53’123.62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 52’485.03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51’032.46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der Dow Jones auf 45’544.88 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.05 Prozent zu. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 1.73 Prozent auf 260.42 USD), Chevron (+ 1.72 Prozent auf 205.34 USD), Walmart (+ 1.39 Prozent auf 104.52 USD), Procter Gamble (+ 0.97 Prozent auf 145.18 USD) und NVIDIA (+ 0.94 Prozent auf 219.59 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-2.30 Prozent auf 335.00 USD), Amazon (-2.03 Prozent auf 261.01 USD), Sherwin-Williams (-1.84 Prozent auf 338.51 USD), Honeywell Technologies (-1.84 Prozent auf 213.44 USD) und Apple (-1.67 Prozent auf 314.36 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10’873’715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.525 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie hat mit 10.86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.2829 18.12.2026 153822375
Long 270.2227 18.12.2026 145247832
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.2842 12.68 155003009
Long 11.7488 5.22 159109784
Long 19.3016 1.70 158679025
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4037 14.42 157052408
Short 7.7207 8.99 158840885
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -72.55 120518421
Long 10 -7.55 150039967
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Marvell stürzt trotz Rekordzahlen ab: Was stimmt beim 120-Milliarden-Google-Deal nicht?
13:30 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 19.86 SL4BRU
Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Zinssorgen im Blick: US-Börsen leichter -- SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Top-Rankings

August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im August 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer im August 2026
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 53’223.11 -0.63%