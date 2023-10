Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.75 Prozent schwächer bei 33’414.17 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 10.571 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.877 Prozent auf 33’960.25 Punkte an der Kurstafel, nach 33’665.08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 33’852.39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33’368.58 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1.24 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wies der Dow Jones 34’517.73 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, bei 35’061.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, notierte der Dow Jones bei 30’423.81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 0.838 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 35’679.13 Punkten. Bei 31’429.82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 1.71 Prozent auf 31.58 USD), Salesforce (+ 1.70 Prozent auf 208.32 USD), McDonalds (+ 0.92 Prozent auf 258.38 USD), Coca-Cola (+ 0.56 Prozent auf 54.35 USD) und Microsoft (+ 0.37 Prozent auf 331.32 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Travelers (-2.48 Prozent auf 163.94 USD), Caterpillar (-2.44 Prozent auf 252.89 USD), Walt Disney (-1.69 Prozent auf 83.25 USD), Boeing (-1.56 Prozent auf 182.79 USD) und Visa (-1.54 Prozent auf 233.81 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 16’483’420 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2.627 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

