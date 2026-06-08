Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 50’786.01 Punkten ab. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20.285 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51’610.02 Zählern und damit 1.46 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (50’866.78 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51’277.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 50’732.35 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bei 49’609.16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 47’501.55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 42’762.87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4.97 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 51’660.40 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 2.06 Prozent auf 124.15 USD), UnitedHealth (+ 1.78 Prozent auf 406.57 USD), NVIDIA (+ 1.73 Prozent auf 208.64 USD), Caterpillar (+ 1.26 Prozent auf 915.64 USD) und Chevron (+ 1.03 Prozent auf 189.24 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Travelers (-2.15 Prozent auf 296.73 USD), Apple (-1.89 Prozent auf 301.54 USD), Sherwin-Williams (-1.88 Prozent auf 299.55 USD), Salesforce (-1.68 Prozent auf 182.55 USD) und IBM (-1.41 Prozent auf 280.82 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 38’797’627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.310 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.17 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.22 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch