Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Mittwochnachmittag im Minus

Um 20:01 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.21 Prozent schwächer bei 38’481.52 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11.468 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.032 Prozent auf 38’576.26 Punkte an der Kurstafel, nach 38’563.80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 38’391.47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38’549.96 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.246 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, stand der Dow Jones bei 37’863.80 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 21.11.2023, einen Stand von 35’088.29 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, bei 33’129.59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2.03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 38’927.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Dow (+ 1.92 Prozent auf 55.76 USD), Nike (+ 1.91 Prozent auf 105.27 USD), Verizon (+ 1.14 Prozent auf 40.96 USD), Caterpillar (+ 1.11 Prozent auf 317.21 USD) und Chevron (+ 0.90 Prozent auf 155.39 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-2.78 Prozent auf 21.69 USD), Intel (-2.40 Prozent auf 43.45 USD), Salesforce (-1.93 Prozent auf 280.86 USD), IBM (-1.53 Prozent auf 180.63 USD) und Walt Disney (-1.47 Prozent auf 107.83 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6’417’588 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.777 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.03 Prozent.

