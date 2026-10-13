Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Zum Handelsschluss bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.35 Prozent leichter bei 51’670.10 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26.471 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.164 Prozent tiefer bei 51’765.35 Punkten, nach 51’850.55 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51’587.67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52’317.32 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 52’573.29 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52’498.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46’067.58 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.80 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1.75 Prozent auf 238.01 USD), Visa (+ 1.74 Prozent auf 396.06 USD), IBM (+ 1.66 Prozent auf 230.78 USD), Chevron (+ 1.27 Prozent auf 217.73 USD) und Sherwin-Williams (+ 1.21 Prozent auf 324.10 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Johnson Johnson (-5.73 Prozent auf 248.61 USD), Caterpillar (-3.33 Prozent auf 772.78 USD), Merck (-2.39 Prozent auf 141.98 USD), Boeing (-1.59 Prozent auf 186.49 USD) und Amgen (-1.13 Prozent auf 412.84 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 25’317’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.942 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4.41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch