Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.63 Prozent tiefer bei 52’050.44 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.711 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0.625 Prozent stärker bei 52’707.90 Punkten, nach 52’380.66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52’006.96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’291.85 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 2.00 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53’975.98 Punkten berechnet. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 49’918.78 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’490.92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.58 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 3.11 Prozent auf 325.14 USD), Walt Disney (+ 0.73 Prozent auf 104.94 USD), Coca-Cola (+ 0.62 Prozent auf 88.09 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0.43 Prozent auf 329.78 USD) und Procter Gamble (+ 0.20 Prozent auf 142.92 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-2.38 Prozent auf 218.35 USD), Amgen (-2.30 Prozent auf 382.26 USD), IBM (-2.13 Prozent auf 234.83 USD), Merck (-1.78 Prozent auf 144.90 USD) und Caterpillar (-1.61 Prozent auf 802.39 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’327’599 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.674 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.77 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch