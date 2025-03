Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.62 Prozent schwächer bei 41’581.31 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 16.613 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.912 Prozent auf 41’460.22 Punkte an der Kurstafel, nach 41’841.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 41’415.43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 41’787.25 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 18.02.2025, bei 44’556.34 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2024, den Wert von 42’326.87 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 18.03.2024, den Wert von 38’790.43 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2025 bereits um 1.91 Prozent nach. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 45’054.36 Punkten. Bei 40’661.77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Verizon (+ 1.33 Prozent auf 44.23 USD), Chevron (+ 1.32 Prozent auf 160.81 USD), UnitedHealth (+ 0.96 Prozent auf 503.80 USD), Johnson Johnson (+ 0.87 Prozent auf 164.25 USD) und Amgen (+ 0.47 Prozent auf 318.65 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-3.43 Prozent auf 115.43 USD), IBM (-2.38 Prozent auf 246.95 USD), Walmart (-2.14 Prozent auf 85.59 USD), Sherwin-Williams (-1.96 Prozent auf 335.53 USD) und Travelers (-1.75 Prozent auf 260.50 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61’988’113 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2.928 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie hat mit 9.35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.27 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

