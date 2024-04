Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1.24 Prozent leichter bei 37’983.24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.209 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.167 Prozent höher bei 38’523.26 Punkten, nach 38’459.08 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37’877.30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 38’319.14 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 2.40 Prozent nach. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.03.2024, den Stand von 39’005.49 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 37’592.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33’646.50 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 0.711 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39’889.05 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 0.86 Prozent auf 176.55 USD), Travelers (+ 0.32 Prozent auf 221.10 USD), Visa (+ 0.10 Prozent auf 275.96 USD), Walmart (+ 0.08 Prozent auf 60.14 USD) und Nike (+ 0.00 Prozent auf 92.00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil JPMorgan Chase (-6.47 Prozent auf 182.79 USD), Intel (-5.16 Prozent auf 35.69 USD), Walt Disney (-2.68 Prozent auf 114.01 USD), Boeing (-2.20 Prozent auf 169.55 USD) und Cisco (-2.10 Prozent auf 48.49 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’489’916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.944 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8.77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

