Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt letztendlich nach

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 1.01 Prozent schwächer bei 40’345.41 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13.551 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.738 Prozent auf 41’056.33 Punkte an der Kurstafel, nach 40’755.75 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 41’009.39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 40’297.33 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 2.76 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 06.08.2024, bei 38’997.66 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 06.06.2024, bei 38’886.17 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 06.09.2023, bei 34’443.19 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6.97 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 41’585.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 1.13 Prozent auf 234.46 USD), McDonalds (+ 0.53 Prozent auf 289.51 USD), Visa (+ 0.27 Prozent auf 279.37 USD), UnitedHealth (+ 0.23 Prozent auf 596.88 USD) und Procter Gamble (+ 0.07 Prozent auf 175.59 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amazon (-3.65 Prozent auf 171.39 USD), American Express (-3.09 Prozent auf 244.06 USD), Boeing (-2.79 Prozent auf 157.62 USD), Intel (-2.63 Prozent auf 18.89 USD) und Honeywell (-2.39 Prozent auf 198.13 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 23’487’873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.020 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.49 Prozent.

