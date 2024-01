Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt am Montagnachmittag nach

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.02 Prozent leichter bei 38’102.89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 11.466 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.270 Prozent tiefer bei 38’006.68 Punkten in den Montagshandel, nach 38’109.43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 38’170.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 38’061.17 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 37’689.54 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, einen Wert von 32’417.59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, einen Wert von 33’978.08 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 1.03 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 38’215.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1.84 Prozent auf 285.10 USD), Visa (+ 1.64 Prozent auf 272.34 USD), Walt Disney (+ 1.20 Prozent auf 96.50 USD), Microsoft (+ 0.82 Prozent auf 407.26 USD) und Coca-Cola (+ 0.57 Prozent auf 59.71 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-1.75 Prozent auf 22.45 USD), Verizon (-1.21 Prozent auf 41.89 USD), Intel (-1.13 Prozent auf 43.16 USD), Chevron (-0.97 Prozent auf 147.69 USD) und American Express (-0.89 Prozent auf 199.64 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’309’473 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.770 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch