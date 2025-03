Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0.54 Prozent schwächer bei 42’359.56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17.148 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.113 Prozent höher bei 42’635.54 Punkten in den Mittwochshandel, nach 42’587.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 42’821.83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 42’334.24 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.425 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.02.2025, wurde der Dow Jones auf 43’433.12 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.12.2024, wies der Dow Jones 43’325.80 Punkte auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.03.2024, den Wert von 39’282.33 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0.077 Prozent ein. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 40’661.77 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 2.19 Prozent auf 166.41 USD), Coca-Cola (+ 1.92 Prozent auf 70.13 USD), McDonalds (+ 1.80 Prozent auf 312.43 USD), Verizon (+ 1.56 Prozent auf 44.17 USD) und Chevron (+ 1.27 Prozent auf 168.05 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-6.37 Prozent auf 113.00 USD), Salesforce (-2.95 Prozent auf 280.09 USD), Amazon (-2.54 Prozent auf 200.49 USD), Boeing (-2.42 Prozent auf 178.18 USD) und Nike (-2.07 Prozent auf 65.16 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 36’727’239 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.073 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch