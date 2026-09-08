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08.09.2026 09:28:17
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert zum Handelsstart
Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.
Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0.06 Prozent schwächer bei 10’815.42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.550 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.001 Prozent auf 10’822.26 Punkte an der Kurstafel, nach 10’822.13 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’799.17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’833.03 Zählern.
FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’901.09 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’373.20 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.09.2025, einen Stand von 9’221.44 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.69 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Auto Trader Group (+ 3.88 Prozent auf 5.25 GBP), Computacenter (+ 2.23 Prozent auf 57.25 GBP), BP (+ 1.67 Prozent auf 5.56 GBP), Glencore (+ 1.04 Prozent auf 6.10 GBP) und Antofagasta (+ 1.03 Prozent auf 39.38 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Kingfisher (-1.16 Prozent auf 2.99 GBP), HSBC (-0.98 Prozent auf 15.64 GBP), GSK (-0.93 Prozent auf 18.21 GBP), StJamess Place (-0.79 Prozent auf 11.25 GBP) und Next (-0.74 Prozent auf 153.85 GBP).
FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’912’030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 631.640 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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