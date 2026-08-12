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Index-Performance im Fokus 12.08.2026 15:59:08

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab

In London stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Burberry
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.17 Prozent tiefer bei 10’826.09 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.253 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 10’844.19 Punkte an der Kurstafel, nach 10’844.19 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10’809.63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’863.81 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 0.688 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 10’497.29 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’265.32 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 12.08.2025, mit 9’147.81 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.79 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Admiral Group (+ 3.55 Prozent auf 38.52 GBP), Fresnillo (+ 3.19 Prozent auf 30.42 GBP), Halma (+ 2.42 Prozent auf 38.08 GBP), Endeavour Mining (+ 2.32 Prozent auf 42.80 GBP) und 3i (+ 2.30 Prozent auf 28.05 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Burberry (-3.93 Prozent auf 11.24 GBP), Marks Spencer (-3.21 Prozent auf 3.89 GBP), Reckitt Benckiser Group (-3.03 Prozent auf 51.24 GBP), Tesco (-2.50 Prozent auf 4.50 GBP) und IG Group (-2.45 Prozent auf 13.56 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 28’977’568 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 307.060 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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