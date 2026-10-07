Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter

Um 12:08 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0.51 Prozent auf 10’488.18 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 3.154 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.005 Prozent auf 10’542.18 Punkte an der Kurstafel, nach 10’541.69 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10’542.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’476.27 Punkten lag.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0.247 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 10’822.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’665.88 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’483.58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5.40 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3.16 Prozent auf 0.83 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1.87 Prozent auf 50.70 GBP), Marks Spencer (+ 1.81 Prozent auf 3.93 GBP), Haleon (+ 1.80 Prozent auf 3.40 GBP) und J Sainsbury (+ 1.62 Prozent auf 3.27 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Severn Trent (-3.66 Prozent auf 30.00 GBP), Standard Chartered (-3.24 Prozent auf 21.80 GBP), HSBC (-2.99 Prozent auf 14.28 GBP), United Utilities (-2.61 Prozent auf 13.81 GBP) und Informa (-2.48 Prozent auf 8.65 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 15’387’486 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 295.173 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent.

Redaktion finanzen.ch