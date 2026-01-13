Diploma Aktie 1075906 / GB0001826634
13.01.2026 17:58:27
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert schlussendlich im Minus
Am Abend hielten sich die Anleger in London zurück.
Der FTSE 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 10’137.35 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.821 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 10’140.70 Punkten in den Handel, nach 10’140.70 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10’152.48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’097.14 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 9’649.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’442.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8’224.19 Punkten gehandelt.
Das sind die Tops und Flops im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Whitbread (+ 7.08 Prozent auf 27.67 GBP), Pershing Square (+ 2.71 Prozent auf 48.50 GBP), BP (+ 2.41 Prozent auf 4.37 GBP), Melrose Industries (+ 2.35 Prozent auf 6.46 GBP) und BAT (+ 2.09 Prozent auf 42.05 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-4.40 Prozent auf 149.85 GBP), Smith Nephew (-4.07 Prozent auf 12.03 GBP), Kingfisher (-3.72 Prozent auf 3.13 GBP), ConvaTec (-3.28 Prozent auf 2.36 GBP) und Entain (-3.12 Prozent auf 7.26 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 70’611’061 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 254.432 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Diploma PLC
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
