SMI 13'365 -0.5%  SPI 18'404 -0.5%  Dow 49'265 -0.7%  DAX 25'411 0.0%  Euro 0.9323 0.2%  EStoxx50 6'025 0.2%  Gold 4'611 0.3%  Bitcoin 74'908 3.1%  Dollar 0.8007 0.4%  Öl 65.6 2.1% 
Liquidationsgefahr: Diese 3 Altcoins könnten für Trader im Januar 2026 riskant werden
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Siemens Energy-Aktie steigt: Warum Analysten trotzdem noch Luft nach oben wittern
Munich Re-Aktie in Rot: Globale Schäden auf über 100 Millirden US-Dollar beziffert
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Index-Performance im Fokus 13.01.2026 17:58:27

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert schlussendlich im Minus

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert schlussendlich im Minus

Am Abend hielten sich die Anleger in London zurück.

AstraZeneca
149.23 CHF 1.83%
Der FTSE 100 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.03 Prozent) bei 10’137.35 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.821 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 10’140.70 Punkten in den Handel, nach 10’140.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10’152.48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’097.14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 9’649.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’442.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.01.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8’224.19 Punkten gehandelt.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Whitbread (+ 7.08 Prozent auf 27.67 GBP), Pershing Square (+ 2.71 Prozent auf 48.50 GBP), BP (+ 2.41 Prozent auf 4.37 GBP), Melrose Industries (+ 2.35 Prozent auf 6.46 GBP) und BAT (+ 2.09 Prozent auf 42.05 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Flutter Entertainment (-4.40 Prozent auf 149.85 GBP), Smith Nephew (-4.07 Prozent auf 12.03 GBP), Kingfisher (-3.72 Prozent auf 3.13 GBP), ConvaTec (-3.28 Prozent auf 2.36 GBP) und Entain (-3.12 Prozent auf 7.26 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 70’611’061 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 254.432 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diploma PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

08.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
06.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
08.12.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings

inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch

12:18 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
10:08 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
09:33 Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus
09:10 Die Luft wird dünner
08:00 Anlegen, wo die Zukunft bereits Gegenwart ist
07:13 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Auf Rekordniveau in die neue Woche
07.01.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’891.98 19.46 SVRBMU
Short 14’181.87 13.70 BC7SLU
Short 14’692.92 8.98 S29BTU
SMI-Kurs: 13’364.73 13.01.2026 17:31:11
Long 12’765.31 19.18 SFDBEU
Long 12’486.26 13.70 SXPBDU
Long 11’961.27 8.95 SZDBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

3i plc 33.59 0.68% 3i plc
AstraZeneca PLC 149.23 1.83% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 44.93 2.77% BAT PLC (British American Tobacco)
BP plc (British Petrol) 4.60 0.02% BP plc (British Petrol)
ConvaTec PLC 2.53 -2.28% ConvaTec PLC
Diploma PLC 59.78 0.07% Diploma PLC
Entain PLC Registered Shs 7.82 -3.10% Entain PLC Registered Shs
Flutter Entertainment 161.46 -3.66% Flutter Entertainment
Kingfisher plc 3.36 -3.09% Kingfisher plc
Legal & General plc 2.79 -0.82% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1.10 0.55% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 6.80 1.10% Melrose Industries PLC Registered Shs
Pershing Square Holdings 56.30 2.93% Pershing Square Holdings
Smith & Nephew plc 12.89 -3.32% Smith & Nephew plc
Whitbread PLC 29.44 6.93% Whitbread PLC

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
FTSE 100 10’137.35 -0.03%

18:07 Aktien Europa Schluss: Uneinheitlich zum Start der US-Berichtssaison
18:00 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Nach siebtem Rekordhoch geht Dax die Luft aus
18:00 Fall Epstein: Clintons verweigern Aussage im US-Kongress
17:58 Gouverneur will Russen wegen Blackout umquartieren
17:57 Bilder von Leichensäcken im Iran sorgen für Entsetzen
17:55 ROUNDUP 3: Was die SPD bei der Erbschaftsteuer plant
17:54 ROUNDUP: Trump kündigt Hilfe für iranische Demonstranten an
17:50 Aktien Frankfurt Schluss: Nach siebtem Rekordhoch geht Dax die Luft aus
17:36 TAGESVORSCHAU: Termine am 14. Januar 2026
17:36 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. Januar 2026