Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 mittags im Minus

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 1.04 Prozent schwächer bei 8’081.99 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.448 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 8’166.88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8’166.88 Punkten am Vortag.

Bei 8’166.88 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’064.34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1.13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’193.49 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 8’354.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7’527.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4.67 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’474.41 Punkten. Bei 7’404.08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Beazley (+ 12.26 Prozent auf 7.15 GBP), Entain (+ 7.26 Prozent auf 5.61 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 6.58) Prozent auf 19.61 GBP), GSK (+ 1.12 Prozent auf 15.52 GBP) und Flutter Entertainment (+ 0.03 Prozent auf 143.50 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Spirax-Sarco Engineering (-8.49 Prozent auf 78.10 GBP), BT Group (-4.95 Prozent auf 1.29 GBP), RS Group (-3.31 Prozent auf 7.48 GBP), Fresnillo (-3.30 Prozent auf 5.27 GBP) und Ashtead (-3.27 Prozent auf 50.90 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 23’137’366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 223.465 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.00 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch