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Index im Fokus 07.10.2026 17:58:12

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

So bewegte sich der FTSE 100 zum Handelsschluss.

Weir Group
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Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 0.79 Prozent leichter bei 10’458.50 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3.154 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.005 Prozent auf 10’542.18 Punkte an der Kurstafel, nach 10’541.69 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’445.42 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’542.18 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.037 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’822.13 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’665.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’483.58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.10 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 3.93 Prozent auf 0.84 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2.59 Prozent auf 51.06 GBP), Haleon (+ 2.51 Prozent auf 3.42 GBP), BAT (+ 2.13 Prozent auf 40.84 GBP) und Vodafone Group (+ 2.12 Prozent auf 1.28 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Prudential (-4.67 Prozent auf 8.81 GBP), Standard Chartered (-4.53 Prozent auf 21.51 GBP), HSBC (-4.36 Prozent auf 14.08 GBP), Weir Group (-3.83 Prozent auf 25.60 GBP) und Investec (-3.72 Prozent auf 5.95 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 135’438’709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295.173 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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