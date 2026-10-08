Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 1.13 Prozent auf 4’002.77 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 570.751 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.621 Prozent auf 4’023.39 Punkte an der Kurstafel, nach 4’048.53 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’023.54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4’002.61 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2.17 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 4’036.38 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’745.94 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’732.06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0.33 Prozent auf 27.08 EUR), IONOS (+ 0.25 Prozent auf 32.70 EUR), TeamViewer (+ 0.22 Prozent auf 6.74 EUR), United Internet (-0.08 Prozent auf 24.02 EUR) und SAP SE (-0.13 Prozent auf 187.38 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil OHB SE (-2.95 Prozent auf 157.80 EUR), Infineon (-2.84 Prozent auf 59.22 EUR), JENOPTIK (-2.81 Prozent auf 40.14 EUR), Siltronic (-2.56 Prozent auf 81.80 EUR) und EVOTEC SE (-2.39 Prozent auf 2.86 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 227’527 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 217.682 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.02 Prozent.

Redaktion finanzen.ch