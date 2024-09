Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.55 Prozent leichter bei 3’282.78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 545.258 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.982 Prozent auf 3’301.73 Punkte an der Kurstafel, nach 3’334.47 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’275.60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 3’302.26 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der TecDAX bereits um 3.43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3’249.88 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2024, stand der TecDAX noch bei 3’358.95 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 04.09.2023, einen Stand von 3’156.48 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 1.26 Prozent. Bei 3’490.44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’125.18 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 1.13 Prozent auf 14.30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.08 Prozent auf 26.10 EUR), SMA Solar (+ 1.01 Prozent auf 19.99 EUR), Energiekontor (+ 0.72 Prozent auf 56.00 EUR) und CANCOM SE (+ 0.52 Prozent auf 27.26 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-5.74 Prozent auf 60.75 EUR), SÜSS MicroTec SE (-5.19 Prozent auf 51.10 EUR), Infineon (-4.14 Prozent auf 29.99 EUR), EVOTEC SE (-4.01 Prozent auf 5.99 EUR) und Bechtle (-3.18 Prozent auf 37.10 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’756’800 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 233.137 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.93 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

