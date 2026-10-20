OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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20.10.2026 15:58:14
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge
Der TecDAX notiert am Dienstagnachmittag im negativen Bereich.
Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.82 Prozent leichter bei 3’978.13 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 569.223 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.084 Prozent auf 4’007.52 Punkte an der Kurstafel, nach 4’010.90 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’014.30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3’965.24 Einheiten.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’948.65 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Wert von 3’771.59 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 3’756.03 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 1.89 Prozent auf 33.38 EUR), Kontron (+ 1.60 Prozent auf 20.34 EUR), ATOSS Software (+ 1.43 Prozent auf 92.40 EUR), EVOTEC SE (+ 1.22 Prozent auf 2.66 EUR) und QIAGEN (+ 1.19 Prozent auf 41.74 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen SMA Solar (-8.48 Prozent auf 50.70 EUR), AIXTRON SE (-6.62 Prozent auf 30.60 EUR), Siltronic (-6.31 Prozent auf 62.35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6.22 Prozent auf 27.12 EUR) und OHB SE (-5.43 Prozent auf 188.00 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’949’225 Aktien gehandelt. Mit 229.940 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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