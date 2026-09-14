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Kursentwicklung 14.09.2026 12:26:15

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt am Montagmittag nach

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX gibt am Montagmittag nach

Der TecDAX verbucht derzeit Verluste.

Infineon
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Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.51 Prozent leichter bei 3’960.28 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 555.684 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.058 Prozent stärker bei 3’982.79 Punkten in den Handel, nach 3’980.48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3’944.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’995.09 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, einen Stand von 3’979.50 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 3’564.42 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.27 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 4.56 Prozent auf 6.65 EUR), SAP SE (+ 3.96 Prozent auf 184.28 EUR), Nemetschek SE (+ 3.42 Prozent auf 60.40 EUR), ATOSS Software (+ 2.91 Prozent auf 91.80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2.30 Prozent auf 39.11 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-10.28 Prozent auf 33.68 EUR), PVA TePla (-9.07 Prozent auf 27.48 EUR), JENOPTIK (-8.96 Prozent auf 37.58 EUR), Siltronic (-8.65 Prozent auf 68.15 EUR) und Infineon (-8.57 Prozent auf 53.54 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’622’738 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 204.593 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.34 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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