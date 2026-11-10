TecDAX 1548840 / DE0007203275
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10.11.2026 17:58:13
Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich
Der TecDAX sank am Dienstagabend.
Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0.32 Prozent schwächer bei 4’035.14 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 571.961 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.360 Prozent auf 4’062.72 Punkte an der Kurstafel, nach 4’048.14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’094.12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’030.45 Zählern.
TecDAX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’978.41 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4’067.42 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’496.69 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.34 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.05 Prozent auf 47.80 EUR), OHB SE (+ 2.21 Prozent auf 208.00 EUR), Bechtle (+ 2.17 Prozent auf 33.88 EUR), Siltronic (+ 2.00 Prozent auf 53.65 EUR) und HENSOLDT (+ 1.28 Prozent auf 83.86 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-6.30 Prozent auf 113.00 EUR), Nordex (-3.35 Prozent auf 41.52 EUR), PVA TePla (-3.34 Prozent auf 26.08 EUR), SMA Solar (-2.91 Prozent auf 47.96 EUR) und Drägerwerk (-2.06 Prozent auf 99.70 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’089’328 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237.935 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.48 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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