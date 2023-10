Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.19 Prozent tiefer bei 2’989.01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 430.439 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.378 Prozent auf 2’983.53 Punkte an der Kurstafel, nach 2’994.84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 2’981.40 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’989.80 Zähler.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Stand von 3’158.79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, lag der TecDAX noch bei 3’177.32 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 03.10.2022, einen Wert von 2’716.46 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 2.84 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3’350.46 Punkten. 2’897.14 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit ADTRAN (+ 2.92 Prozent auf 8.47 USD), Nemetschek SE (+ 1.97 Prozent auf 59.92 EUR), SAP SE (+ 0.46 Prozent auf 123.42 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.23 Prozent auf 79.36 EUR) und Nagarro SE (+ 0.14 Prozent auf 71.20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Energiekontor (-5.17 Prozent auf 71.60 EUR), Nordex (-1.51 Prozent auf 11.11 EUR), SMA Solar (-1.46 Prozent auf 57.30 EUR), MorphoSys (-1.41 Prozent auf 24.56 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.27 Prozent auf 35.71 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 168’852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 143.709 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Im TecDAX weist die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

