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Marktbericht 31.08.2026 09:28:18

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt zum Start ab

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SDAX-Handel aktuell.

OHB
191.08 CHF 6.63%
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Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.27 Prozent tiefer bei 18’944.02 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 95.555 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.176 Prozent leichter bei 18’961.84 Punkten in den Montagshandel, nach 18’995.19 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18’935.66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’961.84 Punkten lag.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der SDAX auf 18’302.79 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der SDAX einen Stand von 19’192.97 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der SDAX auf 16’843.67 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.15 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 2.32 Prozent auf 194.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1.58 Prozent auf 32.08 EUR), Shelly (+ 1.11 Prozent auf 63.80 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 0.90 Prozent auf 22.50 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 0.79 Prozent auf 76.10 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil secunet Security Networks (-1.64 Prozent auf 180.00 EUR), Grand City Properties (-1.39 Prozent auf 9.24 EUR), Deutsche Euroshop (-1.20 Prozent auf 18.04 EUR), Alzchem Group (-1.20 Prozent auf 164.50 EUR) und SFC Energy (-1.20 Prozent auf 20.60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 75’686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4.070 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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