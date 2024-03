Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Schlussendlich sank der SDAX im XETRA-Handel um 0.52 Prozent auf 13’785.13 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 114.171 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.150 Prozent auf 13’877.86 Punkte an der Kurstafel, nach 13’857.04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13’919.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13’754.98 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 13’707.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, lag der SDAX bei 13’071.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 13’579.11 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0.261 Prozent abwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 14’067.87 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13’230.25 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit NORMA Group SE (+ 6.82 Prozent auf 15.36 EUR), ADTRAN (+ 3.79 Prozent auf 6.03 USD), ATOSS Software (+ 2.43 Prozent auf 253.00 EUR), Ceconomy St (+ 1.88 Prozent auf 2.06 EUR) und PVA TePla (+ 1.85 Prozent auf 23.14 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SÜSS MicroTec SE (-5.06 Prozent auf 38.45 EUR), Hypoport SE (-4.56 Prozent auf 184.20 EUR), SYNLAB (-4.17 Prozent auf 11.71 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.91 Prozent auf 18.56 EUR) und thyssenkrupp nucera (-2.94 Prozent auf 14.87 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die pbb-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 872’447 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 13.000 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Unter den SDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die pbb-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch