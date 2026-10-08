Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start

Um 09:10 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 1.42 Prozent auf 29’685.49 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 338.785 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.645 Prozent schwächer bei 29’918.23 Punkten, nach 30’112.41 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29’683.98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29’918.23 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2.52 Prozent abwärts. Der MDAX lag vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 32’544.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31’516.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der MDAX noch bei 30’848.82 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.18 Prozent ein. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 0.71 Prozent auf 25.62 EUR), K+S (+ 0.66 Prozent auf 15.25 EUR), IONOS (+ 0.25 Prozent auf 32.70 EUR), Delivery Hero (+ 0.19 Prozent auf 36.50 EUR) und Evonik (+ 0.19 Prozent auf 20.96 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUMOVIO (-6.26 Prozent auf 35.20 EUR), Salzgitter (-4.34 Prozent auf 43.60 EUR), Schaeffler (-4.15 Prozent auf 6.01 EUR), KION GROUP (-3.33 Prozent auf 32.83 EUR) und thyssenkrupp (-3.06 Prozent auf 13.01 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 752’063 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37.857 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 9.02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch