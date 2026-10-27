Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.32 Prozent tiefer bei 30’191.76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 334.775 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0.116 Prozent leichter bei 30’252.46 Punkten, nach 30’287.68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30’286.76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’191.76 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 31’031.35 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32’106.50 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 30’140.88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2.54 Prozent zurück. Bei 33’547.52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Porsche vz (+ 2.40 Prozent auf 42.32 EUR), flatexDEGIRO (+ 1.54 Prozent auf 23.72 EUR), JENOPTIK (+ 0.97 Prozent auf 39.46 EUR), Aurubis (+ 0.37 Prozent auf 135.50 EUR) und Bilfinger SE (+ 0.36 Prozent auf 55.55 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10.68 Prozent auf 46.76 EUR), Fraport (-2.39 Prozent auf 61.35 EUR), DEUTZ (-1.75 Prozent auf 10.11 EUR), AUMOVIO (-1.66 Prozent auf 32.50 EUR) und HENSOLDT (-1.50 Prozent auf 85.12 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 162’429 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38.039 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 4.29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch