Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.46 Prozent schwächer bei 26’370.25 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 244.742 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 26’492.62 Punkte an der Kurstafel, nach 26’492.49 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26’326.60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26’745.15 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25’136.98 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 04.09.2023, bei 27’852.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, betrug der MDAX-Kurs 26’183.85 Punkte.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 3.51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 29’815.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’626.97 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell SMA Solar (+ 3.30 Prozent auf 59.55 EUR), LANXESS (+ 2.58 Prozent auf 23.42 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2.41 Prozent auf 5.86 EUR), HelloFresh (+ 2.04 Prozent auf 14.54 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.79 Prozent auf 38.68 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil United Internet (-4.41 Prozent auf 19.96 EUR), Aurubis (-3.86 Prozent auf 75.22 EUR), AIXTRON SE (-3.16 Prozent auf 32.80 EUR), Befesa (-3.02 Prozent auf 31.52 EUR) und freenet (-2.44 Prozent auf 25.56 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 8’815’642 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17.392 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.34 zu Buche schlagen. RTL lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.76 Prozent.

Redaktion finanzen.ch