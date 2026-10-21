Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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21.10.2026 09:28:13
Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach
Der MDAX setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.40 Prozent leichter bei 30’270.85 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 340.514 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.025 Prozent höher bei 30’399.33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’391.65 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30’239.19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 30’399.33 Einheiten.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.880 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 21.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’241.96 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 31’812.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30’140.61 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2.29 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.22 Prozent auf 55.20 EUR), JENOPTIK (+ 2.17 Prozent auf 36.72 EUR), CTS Eventim (+ 1.94 Prozent auf 62.90 EUR), Aroundtown SA (+ 1.93 Prozent auf 1.38 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1.85 Prozent auf 132.00 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AUMOVIO (-2.34 Prozent auf 35.55 EUR), Lufthansa (-1.95 Prozent auf 7.14 EUR), DEUTZ (-1.83 Prozent auf 10.20 EUR), Salzgitter (-1.81 Prozent auf 46.72 EUR) und Porsche Automobil (-1.62 Prozent auf 24.83 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 301’306 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38.417 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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