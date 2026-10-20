Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.68 Prozent tiefer bei 30’306.87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 341.034 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.526 Prozent auf 30’352.63 Punkte an der Kurstafel, nach 30’513.26 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 30’386.33 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’284.48 Punkten lag.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 31’083.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der MDAX bei 31’680.71 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 30’209.22 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.17 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell TAG Immobilien (+ 1.16 Prozent auf 10.46 EUR), Fraport (+ 0.90 Prozent auf 61.35 EUR), Nemetschek SE (+ 0.85 Prozent auf 76.90 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0.83 Prozent auf 45.96 EUR) und AUMOVIO (+ 0.70 Prozent auf 35.95 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Siltronic (-3.83 Prozent auf 64.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.76 Prozent auf 53.70 EUR), K+S (-3.07 Prozent auf 13.24 EUR), JENOPTIK (-2.87 Prozent auf 35.26 EUR) und AIXTRON SE (-2.72 Prozent auf 31.88 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 256’899 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37.132 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch