Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.77 Prozent leichter bei 25’424.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’377.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’524.00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’689.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 22.07.2026, mit 25’160.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24’111.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.49 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5.20 Prozent auf 45.05 EUR), Beiersdorf (+ 1.01 Prozent auf 82.00 EUR), SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 210.50 EUR), Symrise (+ 0.84 Prozent auf 101.85 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.68 Prozent auf 310.10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-3.32 Prozent auf 129.20 EUR), Deutsche Bank (-2.67 Prozent auf 28.05 EUR), Infineon (-2.62 Prozent auf 51.70 EUR), Siemens (-2.57 Prozent auf 259.90 EUR) und Commerzbank (-2.20 Prozent auf 36.47 EUR) unter Druck.

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die QIAGEN-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 491’421 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232.629 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch