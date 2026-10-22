Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
22.10.2026 09:28:15
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone
Das macht der LUS-DAX am Donnerstagmorgen.
Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.77 Prozent leichter bei 25’424.00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’377.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’524.00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’689.00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 22.07.2026, mit 25’160.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24’111.00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.49 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5.20 Prozent auf 45.05 EUR), Beiersdorf (+ 1.01 Prozent auf 82.00 EUR), SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 210.50 EUR), Symrise (+ 0.84 Prozent auf 101.85 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.68 Prozent auf 310.10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-3.32 Prozent auf 129.20 EUR), Deutsche Bank (-2.67 Prozent auf 28.05 EUR), Infineon (-2.62 Prozent auf 51.70 EUR), Siemens (-2.57 Prozent auf 259.90 EUR) und Commerzbank (-2.20 Prozent auf 36.47 EUR) unter Druck.
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Aktuell weist die QIAGEN-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 491’421 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232.629 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
22.10.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Deutsche Bank (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.10.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Deutsche Bank am 22.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’372.00
|-0.97%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.