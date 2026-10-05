Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.38 Prozent leichter bei 25’200.00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’143.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’344.00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 26’052.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 25’820.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 24’379.00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.58 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 1.50 Prozent auf 69.12 EUR), Fresenius SE (+ 1.08 Prozent auf 44.11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.04 Prozent auf 39.96 EUR), SAP SE (+ 0.92 Prozent auf 185.62 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.91 Prozent auf 40.09 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen QIAGEN (-1.65 Prozent auf 39.74 EUR), HOCHTIEF (-1.57 Prozent auf 401.00 EUR), Siemens Healthineers (-1.48 Prozent auf 37.30 EUR), Merck (-1.35 Prozent auf 135.05 EUR) und Siemens (-1.23 Prozent auf 272.70 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’226’874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212.280 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.76 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch