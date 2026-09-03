SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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03.09.2026 12:26:20
Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus
Der LUS-DAX gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.
Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0.18 Prozent leichter bei 25’788.00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’786.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’935.00 Punkten.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26’095.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’685.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’601.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.97 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1.76 Prozent auf 28.95 EUR), SAP SE (+ 1.70 Prozent auf 184.52 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.86 Prozent auf 163.30 EUR), Continental (+ 0.64 Prozent auf 69.54 EUR) und Beiersdorf (+ 0.60 Prozent auf 77.48 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’064.00 EUR), Airbus SE (-1.71 Prozent auf 193.58 EUR), adidas (-1.50 Prozent auf 147.30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 38.85 EUR) und MTU Aero Engines (-1.25 Prozent auf 338.50 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’447’650 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 212.673 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.20 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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31.08.26
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|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Börse aktuell - Live TickerSMI unentschlossen -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt findet am Donnerstag keine klare Richtung. Der deutsche Leitindex präsentiert sich mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.