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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

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Kursentwicklung 03.09.2026 12:26:20

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus

Der LUS-DAX gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.

Heidelberg Materials
153.64 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0.18 Prozent leichter bei 25’788.00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’786.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’935.00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26’095.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’685.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’601.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.97 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1.76 Prozent auf 28.95 EUR), SAP SE (+ 1.70 Prozent auf 184.52 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.86 Prozent auf 163.30 EUR), Continental (+ 0.64 Prozent auf 69.54 EUR) und Beiersdorf (+ 0.60 Prozent auf 77.48 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’064.00 EUR), Airbus SE (-1.71 Prozent auf 193.58 EUR), adidas (-1.50 Prozent auf 147.30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 38.85 EUR) und MTU Aero Engines (-1.25 Prozent auf 338.50 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’447’650 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 212.673 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.20 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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