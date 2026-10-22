Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Am Donnerstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.88 Prozent auf 25’418.62 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.107 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0.574 Prozent leichter bei 25’497.94 Punkten, nach 25’645.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’497.94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’414.24 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche fiel der DAX bereits um 0.478 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25’578.85 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 22.07.2026, einen Stand von 25’155.41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 24’151.13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.58 Prozent. Bei 26’618.74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 5.20 Prozent auf 45.05 EUR), Beiersdorf (+ 1.01 Prozent auf 82.00 EUR), SAP SE (+ 0.89 Prozent auf 210.50 EUR), Symrise (+ 0.84 Prozent auf 101.85 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.68 Prozent auf 310.10 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens Energy (-3.32 Prozent auf 129.20 EUR), Deutsche Bank (-2.67 Prozent auf 28.05 EUR), Infineon (-2.62 Prozent auf 51.70 EUR), Siemens (-2.57 Prozent auf 259.90 EUR) und Commerzbank (-2.20 Prozent auf 36.47 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die QIAGEN-Aktie aufweisen. 491’421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 232.629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch