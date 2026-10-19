Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Um 09:11 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0.71 Prozent auf 25’440.79 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2.131 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.319 Prozent auf 25’540.77 Punkte an der Kurstafel, nach 25’622.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25’540.88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’440.79 Punkten verzeichnete.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’304.06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der DAX einen Wert von 24’830.98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der DAX auf 23’830.99 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.67 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 0.61 Prozent auf 41.28 EUR), Symrise (+ 0.32 Prozent auf 99.76 EUR), SAP SE (+ 0.25 Prozent auf 199.72 EUR), Merck (+ 0.24 Prozent auf 144.65 EUR) und Scout24 (+ 0.19 Prozent auf 80.45 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Continental (-3.12 Prozent auf 67.80 EUR), Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’063.80 EUR), Vonovia SE (-2.35 Prozent auf 16.43 EUR), Airbus SE (-2.02 Prozent auf 194.90 EUR) und Daimler Truck (-1.77 Prozent auf 41.03 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 498’084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229.940 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7.63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch