Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DAX-Entwicklung
|
19.10.2026 09:28:15
Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Montagmorgen in die Verlustzone.
Um 09:11 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0.71 Prozent auf 25’440.79 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 2.131 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.319 Prozent auf 25’540.77 Punkte an der Kurstafel, nach 25’622.61 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 25’540.88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’440.79 Punkten verzeichnete.
DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der DAX-Kurs bei 25’304.06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der DAX einen Wert von 24’830.98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der DAX auf 23’830.99 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.67 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
DAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 0.61 Prozent auf 41.28 EUR), Symrise (+ 0.32 Prozent auf 99.76 EUR), SAP SE (+ 0.25 Prozent auf 199.72 EUR), Merck (+ 0.24 Prozent auf 144.65 EUR) und Scout24 (+ 0.19 Prozent auf 80.45 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Continental (-3.12 Prozent auf 67.80 EUR), Rheinmetall (-2.42 Prozent auf 1’063.80 EUR), Vonovia SE (-2.35 Prozent auf 16.43 EUR), Airbus SE (-2.02 Prozent auf 194.90 EUR) und Daimler Truck (-1.77 Prozent auf 41.03 EUR).
Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 498’084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229.940 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7.63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE präsentiert sich am Montagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: TecDAX liegt zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beginnt Montagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’342.43
|-1.09%
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.