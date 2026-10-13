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DAX aktuell 13.10.2026 17:58:15

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Der DAX beendete den Dienstagshandel kaum verändert.

BMW
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Schlussendlich ging der DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 25’251.15 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.082 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.154 Prozent auf 25’316.71 Punkte an der Kurstafel, nach 25’277.68 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’453.29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25’229.98 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 25’568.56 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 25’114.25 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wurde der DAX mit 24’387.93 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.90 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’618.74 Punkte. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Symrise (+ 3.09 Prozent auf 96.14 EUR), BMW (+ 2.56 Prozent auf 54.42 EUR), Brenntag SE (+ 2.52 Prozent auf 63.40 EUR), adidas (+ 2.44 Prozent auf 153.25 EUR) und Continental (+ 2.16 Prozent auf 70.08 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Siemens Energy (-2.53 Prozent auf 143.06 EUR), Infineon (-2.13 Prozent auf 56.00 EUR), HOCHTIEF (-1.88 Prozent auf 387.00 EUR), Deutsche Bank (-1.49 Prozent auf 29.84 EUR) und Daimler Truck (-1.32 Prozent auf 40.46 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8’509’733 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 220.983 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2074 17.09.2027 160236224
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Long 3675.77 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.807 12.34 158841434
Long 11.4846 6.16 161756882
Long 15.3157 4.13 161756881
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.206 10.34 159839666
Short 10.2086 6.26 158841454
Short 21.6181 1.20 159536285
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Long 5 -33.21 152901381
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Long 12’494.96 8.98 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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