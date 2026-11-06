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06.11.2026 09:28:19
Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot
Der STOXX 50 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1.49 Prozent tiefer bei 5’338.37 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.812 Prozent auf 5’375.01 Punkte an der Kurstafel, nach 5’419.00 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’375.01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’334.53 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0.853 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’334.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’507.27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’735.30 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.69 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Zähler.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (-0.03 Prozent auf 9.73 EUR), UBS (-0.33 Prozent auf 39.76 CHF), Deutsche Telekom (-0.69 Prozent auf 26.02 EUR), HSBC (-0.80 Prozent auf 12.97 GBP) und RELX (-1.13 Prozent auf 30.49 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2.84 Prozent auf 817.60 EUR), AstraZeneca (-2.58 Prozent auf 136.80 GBP), Rio Tinto (-2.49 Prozent auf 61.14 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.22 Prozent auf 581.40 EUR) und BAT (-2.16 Prozent auf 46.15 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’468’362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 515.535 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.34 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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