Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.22 Prozent tiefer bei 4’049.74 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.133 Prozent auf 4’064.00 Punkte an der Kurstafel, nach 4’058.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’049.74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’081.21 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1.15 Prozent nach unten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 19.12.2023, den Wert von 4’074.45 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 3’873.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.01.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3’861.35 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1.03 Prozent zurück. Bei 4’124.90 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Zählern markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 0.83 Prozent auf 148.48 EUR), Zurich Insurance (+ 0.81 Prozent auf 433.70 CHF), Deutsche Telekom (+ 0.79 Prozent auf 23.07 EUR), RELX (+ 0.68 Prozent auf 32.86 GBP) und AstraZeneca (+ 0.58 Prozent auf 104.92 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3.44 Prozent auf 35.36 CHF), UBS (-1.84 Prozent auf 25.01 CHF), Glencore (-1.81 Prozent auf 4.12 GBP), BASF (-1.41 Prozent auf 43.05 EUR) und Diageo (-1.04 Prozent auf 27.04 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’835’137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 438.107 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

2024 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Mit 11.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

