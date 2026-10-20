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Kursentwicklung im Fokus 20.10.2026 12:26:17

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

Der STOXX 50 verliert am Dienstagmittag an Boden.

Roche
387.83 CHF 2.32%
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Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.63 Prozent leichter bei 5’326.71 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.288 Prozent auf 5’345.29 Punkte an der Kurstafel, nach 5’360.74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’346.67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’319.17 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’308.86 Punkten berechnet. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 5’370.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der STOXX 50 auf 4’792.48 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.45 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Roche (+ 1.60 Prozent auf 386.20 CHF), Enel (+ 1.16 Prozent auf 9.12 EUR), Novartis (+ 0.85 Prozent auf 125.26 CHF), National Grid (+ 0.80 Prozent auf 11.99 GBP) und AstraZeneca (+ 0.76 Prozent auf 124.94 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5.65 Prozent auf 70.48 CHF), Siemens (-3.46 Prozent auf 257.00 EUR), Rio Tinto (-3.17 Prozent auf 65.02 GBP), Siemens Energy (-2.43 Prozent auf 129.90 EUR) und Barclays (-1.93 Prozent auf 4.09 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. 5’741’522 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 569.339 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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