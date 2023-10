Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 startet im Minus

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.07 Prozent auf 3’883.91 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.068 Prozent auf 3’883.83 Punkte an der Kurstafel, nach 3’886.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3’887.33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’880.37 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 3’967.72 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 03.07.2023, bei 3’988.32 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.10.2022, den Stand von 3’347.44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 5.38 Prozent. Bei 4’089.95 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’658.90 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit GSK (+ 1.06 Prozent auf 15.00 GBP), Unilever (+ 0.76 Prozent auf 40.55 GBP), AstraZeneca (+ 0.71 Prozent auf 110.28 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0.56 Prozent auf 57.92 GBP) und SAP SE (+ 0.46 Prozent auf 123.42 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Enel (-1.85 Prozent auf 5.58 EUR), Richemont (-0.99 Prozent auf 110.20 CHF), Glencore (-0.91 Prozent auf 4.60 GBP), Rio Tinto (-0.79 Prozent auf 50.79 GBP) und National Grid (-0.78 Prozent auf 9.42 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 893’972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 357.028 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 5.03 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Glencore-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch