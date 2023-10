Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags mit Abgaben

Um 12:09 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0.61 Prozent auf 3’893.91 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0.124 Prozent leichter bei 3’912.83 Punkten in den Handel, nach 3’917.68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3’912.83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3’870.68 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1.32 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 3’978.84 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3’948.62 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3’416.34 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 5.65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4’089.95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’658.90 Punkten erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 4.49 Prozent auf 126.58 EUR), Diageo (+ 2.06 Prozent auf 31.69 GBP), Richemont (+ 0.90 Prozent auf 106.05 CHF), Reckitt Benckiser (+ 0.27 Prozent auf 59.66 GBP) und Rio Tinto (-0.04 Prozent auf 50.85 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Roche (-3.91 Prozent auf 239.70 CHF), Nestlé (-2.07 Prozent auf 100.14 CHF), BP (-1.94 Prozent auf 5.47 GBP), GSK (-1.74 Prozent auf 14.69 GBP) und Enel (-1.19 Prozent auf 5.69 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4’230’805 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 427.309 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.88 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9.66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

