Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich im Minus

Der STOXX 50 verlor im STOXX-Handel zum Handelsende 0.57 Prozent auf 4’281.17 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 4’298.73 Zählern und damit 0.159 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4’305.59 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4’271.93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4’302.39 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wies der STOXX 50 4’328.45 Punkte auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 30.09.2024, bei 4’453.09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Stand von 4’093.37 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4.62 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4’584.77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’010.21 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 0.82 Prozent auf 38.64 EUR), Roche (+ 0.75 Prozent auf 255.50 CHF), Enel (+ 0.73 Prozent auf 6.91 EUR), Nestlé (+ 0.62 Prozent auf 74.88 CHF) und HSBC (+ 0.59 Prozent auf 7.82 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1.34 Prozent auf 236.30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.20 Prozent auf 487.10 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.95 Prozent auf 49.07 CHF), Unilever (-0.92 Prozent auf 45.35 GBP) und Diageo (-0.83 Prozent auf 25.14 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 15’477’526 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 376.231 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 5.56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.79 Prozent, die höchste im Index.

